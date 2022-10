Nachwuchsarbeit steht beim KSK Klaus an oberster Stelle

Siebzig junge Mattensportler finden in der Winzergemeinde eine bestmögliche Ausbildung.

KLAUS. Der Kraftsportklub Klaus gehört österreichweit in der Nachwuchsabteilung zu den mit Abstand stärksten und erfolgreichsten Vereinen. Die Verantwortlichen rund um Obmann Norbert Rist durften schon des Öfteren die Auszeichnung „Rotes Band für Österreich“ im Jugendbereich in Empfang nehmen. Seit vielen Jahrzehnten wird die Nachwuchsarbeit im Ringsport in Klaus großgeschrieben. „Die eigene Jugend steht bei uns im Klub an oberster Stelle und daran wird sich auch nichts ändern. Das ist die Basis für eine erfolgreiche Zukunft. Natürlich wollen wir in den nächsten Jahren vermehrt die jungen Talente in die erste Kampfmannschaft einbauen und ihnen mit Einsätzen in der Bundesliga die Praxis dazu geben“, sagt KSK Klaus Schülersportwart Christian Hartmann. In den drei Nachwuchsgruppen vom Ringerkindergarten (3 bis 6 Jahre), Schüler A/B/C (6 bis 14 Jahre) finden derzeit siebzig Kinder und Jugendliche beste Wettkampf- und Trainingsbedingungen vor. Fast zwanzig, vorwiegend ehemalige Bundesligaringer, qualifizierte und ausgebildete Coaches wie zum Beispiel Norbert Hartmann, Christian Summer, Reinhard Hartmann, Christian Hartmann, Alwin Geiger, Stefan Steigl, Martin Kröss und Thomas Kröss kümmern sich um die Stars von morgen. Neben zwei Anfängerturnieren im Frühjahr und Herbst messen sich die KSK-Nachwuchsringer in stark besetzten Turnier in Deutschland, der Schweiz und in Österreich. „So professionell wie in den letzten paar Jahren wird schon lange nicht mehr bei uns gearbeitet. Wir sind auf dem richtigen Weg und da wächst etwas Großartiges für die Zukunft“, so KSK Klaus Sportchef Bernd Ritter. Mit Lars Matt, Marco Begle, Paul Maier, Leonhard Junger, Lukas Lins, Luca Hartmann, Daniel Struzinjski und Sarah Lins haben mehr als ein halbes Dutzend hoffnungsvolle Talente in der Jugend die internationale Bewährungsprobe bei Welt- und Europameisterschaften mit hervorragenden Endergebnissen mit Bravour bestanden. Mit Herbert Nigsch, Helmut Längle, Hans Marte, Edwin Lins, Dietmar Streitler, Günter Busarello, Reinhard Hartmann, Werner Hartmann und Markus Pittner haben schon neun Ringer aus der Winzergemeinde vom KSK Klaus an Olympischen Spielen in der Vergangenheit erfolgreich teilgenommen. Schon bald könnte der zehnte Mattensportler aus Klaus bei dieser größten Sportveranstaltung weltweit an den Start gehen. Ohne die großartige Unterstützung der Firmen Summer Metalltechnik und dem Bauunternehmen Wilhelm und Mayer wäre ein solcher Aufwand im KSK Klaus Nachwuchs erst gar nicht möglich.VN-TK