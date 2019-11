Nachwuchsarbeit der Sportvereine trägt Früchte

50 Hohenemser Nachwuchssportler und zwei Teams für hervorragende Leistungen ausgezeichnet

Hohenems. Bei der alle zwei Jahre alternierend zur großen Sportgala stattfindenden Jugendehrehrung wurden am Mittwoch vergangener Woche im Löwensaal insgesamt 75 junge Sportler und Sportlerinnen für hervorragende Leistungen in den Jahren2018 und 2019 ausgezeichnet.

Geehrt wurden Sportler aus Hohenemser Sportvereinen, die entweder einen Vorarlberger Meistertitel errangen, bei österreichischen Meisterschaften auf einen Stockerlplatz verweisen konnten oder an Welt- oder Europameisterschaften teilgenommen hatten. Darüber hinaus mussten diese Leistungen noch vor Vollendung des 15. Lebensjahres erbracht werden.50 Einzelsportler und zwei Mannschaften mit 25 Mitgliedern hatten diese Kriterien erfüllt und erhielten von Sportstadtrat Friedl Dold und Bürgermeister Dieter Egger neben Urkunden auch Geschenke von McDonald´s, Sport Mathis, der Raiffeisenkasse und der Stadt sowie Eintritte in die Rheinauen und die Kunsteisbahn.

Der Sportstadtrat zeigte sich sehr stolz über die Leistungen der 35 Sportvereine mit rund 5.000 Mitgliedern und die erbrachten Leistungen und kündigte wie der Stadtchef auch weitere Investitionen in die Sport-Infrastruktur an. Den Gratulationen für die herausragenden Leistungen der Jungsportler schlossen sich auch die Stadträtin Patricia Tschallener und Stefan Huchler, der Präsident der Hohenemser IG Sport an.

Zu den Geehrten zählten u.a. die Mountainbiker Nils Moosbrugger und Valentina Jopp, Gabrail Nicolussi (Radsport) und der Schachspieler Benjamin Kienböck, die alle an Europameisterschaften teilgenommen hatten sowie die Mini Kids von move4style, welche den 2. Platz beim European Master of Dance erreicht hatten. Zudem gingen 14 Staatsmeistertitel an junge Sportler aus der Nibelungenstadt – 7 im Turnen, 4 im Radsport und je einer im Judo, bei den Schützen und an den Rollstuhlclub.