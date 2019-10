Nachwuchs vom Dornbirner SV international unterwegs

21 Spieler der Unter-11-Mannschaft von Dornbirner SV absolvierten ein professionelles viertägiges Camp mit zwei Trainer von Fußball Bundesligist Hertha BSC Berlin

„Wir wollen den Kindern und Jugendlichen nicht nur eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung bieten, sondern etwas ganz Spezielles. Der Nachwuchs liegt uns sehr am Herzen und wir werden in den kommenden Jahren Schwerpunkte setzen auf und abseits des Platzes. Wir werden den Nachwuchs gezielt fördern“, sagt Dornbirner SV Sportchef Marcel Lipburger (42). 21 Kinder der Unter-11-Mannschaft der Haselstauder haben zusammen unter fachlicher Betreuung der beiden Profitrainer Carsten Hund von Bundesligist Hertha BSC Berlin und Tobias Leukefeld vom DFB Stützpunkt vier Tage lang auf dem Trainingsplatz in Haselstauden ein viertägiges Camp absolviert und wurde sehr gut angenommen. Nur mit der Zusammenarbeit aller Eltern wurde dies umgesetzt. Die Unter-11-Truppe von DSV ist erfolgreich im landesweiten Meisterschaftsbetrieb unterwegs. Vermehrt werden in den Wintermonaten Besuche von Hallenturnieren im Ausland gemacht um sich international zu messen. 300 Kinder und Jugendliche sind im Nachwuchs vom DSV aktiv. An Ostern 2020 wird die U-11-Mannschaft der Haselstauder bei einem Turnier in Berlin teilnehmen und dort auch diverse Fußballstadion besuchen. Der eigenen Jugend gehört beim DSV die Zukunft.