Nachwuchs-Sprayer zeigten ihr Können

Nach dem großartigen Erfolg aus dem Vorjahr veranstaltete die Offene Jugendarbeit Mäder auch in diesem Sommer wieder einen Graffitiworkshop.

Mäder . In der vergangenen Woche lud die Offene Jugendarbeit Mäder gemeinsam mit Graffitikünstler Fabian Hämmerle zu einem interessanten Graffitiworkshop.

Bei herrlichem Wetter versammelten sich die jungen Nachwuchskünstler auf dem Pausenhof der Mittelschule, wo die Gemeinde eine Wand zur Verfügung stellte, auf welcher sich die Jugendlichen künstlerisch betätigen konnten. Der erfahrene Graffitikünstler Fabian Hämmerle aus Dornbirn teilte sein Wissen zum rechtlichen Kontext von Graffiti und Street Art und ließ den Jugendlichen freie Hand in der Ideenfindung. Dazu wurden die Nachwuchskünstler partizipativ in den gesamten Prozess mit eingebunden und bei den komplexeren Graffitis half der Profi den Jugendlichen durch das Aufzeichnen der Konturen – danach war den „Nachwuchs-Sprayern“ kreative und freie Hand gegeben.

Mit Musik und Tatendrang wurde über sechs Stunden die ganze Wand bei der Mittelschule verschönert und es entstanden großartige Bilder und Schriftzüge. Auch einige Passanten meinten beim Vorbeilaufen, wie gut dass es ihnen gefallen würde und wie schön dass die Mittelschule eine bunte lebhafte Wand bekommt. Für Verpflegung war auch gesorgt und so sorgten kühle Getränke und Pizza für die nötige Stärkung. Die Jugendlichen waren mit Freude und Leidenschaft am Werk und halfen zum Schluss auch beim Aufräumen. Am Ende zeigte sich auch die Jugendarbeit Mäder äußerst zufrieden mit dem künstlerischen Ergebnis, sowie der tollen Zusammenarbeit von den Jugendlichen untereinander. MIMA