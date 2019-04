Nachwuchs genießt hohen Stellenwert

Hockey-Nachwuchs in Hohenems wieder im Aufschwung.

Hohenems. Der Hohenemser Schlittschuh Club hat sich in seiner über 40-jährigen Geschichte immer wieder einen Namen als Ausbildungsverein im Ländle gemacht und will diesen Weg auch in Zukunft gehen.

Nachwuchs-Initiative in Hohenems

Immer wieder haben in der Vergangenheit Spieler aus dem Nachwuchs des SC Hohenems den Weg ins Profieishockey geschafft. Nachdem dann aber vor rund sechs Jahren der Nachwuchs in den „Dornröschen-Schlaf“ gefallen ist, gelang es den Verantwortlichen in der Nibelungenstadt aber wieder zahlreiche Kinder für die schnellste Sportart der Welt zu gewinnen. „Wir haben dazu vor einigen Jahren die Nachwuchs-Initiative 2020 gestartet und wollen im kommenden Jahr über 100 Kinder in unserem Verein auf dem Eis haben“, so HSC Obmann Mike Töchterle.

Verbesserung in der Infrastruktur

In der vergangenen Saison nahm der SC Hohenems mit insgesamt vier Nachwuchsteams (U7, U9, U12 und U14/15) an den verschiedenen Meisterschaften teil. Dazu konnte mit der Sanierung der Kunsteisbahn in Hohenems auch im Bereich Infrastruktur eine deutliche Verbesserung für den Nachwuchs erreicht werden. „Wir wollen den Kindern in Hohenems auch weiterhin eine hochwertige Ausbildung und gleichzeitig eine sinnvolle Freizeitgestaltung bieten“, so Obmann Töchterle.

Neue Hockey-Youngsters willkommen