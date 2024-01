Nachwuchs begeistert mit Fußballleidenschaft das Publikum

Der SC Admira Dornbirn lud zum Julius Ritter Gedächtnis-Nachwuchsturnier in die Messehalle.

Dornbirn. Am vergangenen Wochenende stand die Dornbirner Messeballsporthalle ganz im Zeichen des Nachwuchsfußballs. Der SC Admira Dornbirn lud zum traditionellen Julius-Ritter-Gedächtnis-Nachwuchsturnier und die Gastgeber freuten sich am Ende über eine mehr als gelungenes Sportevent, das für Begeisterung bei den jungen Sportlern, als auch beim Publikum auf der Tribüne sorgte. „Rund 50 Teams aus dem In- und Ausland haben sich heuer gemeldet und wir haben nach dem Turnier sehr viele positive Rückmeldungen erhalten“, zeigte sich Admira-Nachwuchsleiter Leopold Arnus angetan.

Gestartet wurde am Samstagvormittag mit den jüngsten Kickern ab der U7. Am Abend gehörte dann der älteren Garde die Fußballbühne. Bei einem Altherrenturnier zeigten fünf Teams ihr Können und boten spannende Fußballunterhaltung, bevor es am Sonntagvormittag erneut mit dem Nachwuchs und den älteren Altersklassen weiterging.