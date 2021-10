Nachwuchs Action im Herrenriedstadion

Auch die Youngsters des SC Hohenems sind bereits wieder in die neue Saison gestartet.

Bei strahlendem Sonnenschein und perfektem Herbstwetter empfingen am Sonntag Mittag die U11-Kids des HSC die Hockey-Youngsters der Bulldogs Dornbirn, des EHC Lustenau und des EV Lindau im Hohenemser Eisstadion. In tollen und spannenden Spielen waren die jungen Eishockeycracks auf dem Eis bei der Sache und auch die Zuschauer zeigten sich begeistert vom Können der Youngsters. Da in dieser Altersklasse noch der Spaß im Vordergrund steht, waren die Ergebnisse nur Nebensache. Das Emser Trainerteam, Markus und Johanna Frankenberger zeigten sich am Ende mit dem Gezeigten ihrer Jungs und Mädels aber zufrieden und freuen sich schon auf die nächsten Trainingseinheiten unter der Woche.