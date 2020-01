Nachtslalom in Schladming: Wer folgt auf Hirscher?

Am Dienstagabend (17:45 Uhr) startet der Nachtslalom der Herren in Schladming. Live im Ticker auf VOL.AT.

"Die Piste ist in einem Topzustand", sagte Hans Grogl vor dem Ski-Weltcup-Nachtslalom in Schladming zur Austria Presse Agentur. Von einem erkennbaren Zuschauerrückgang geht der Chef des Organisationskomitees nicht aus. "Der eine oder andere absolute Hirscher-Fan wird vielleicht nicht kommen, aber das wird man nicht merken."

Hirscher beim Schladming-Nightrace 2019

Mit 40.000 offiziell gezählten Besuchern rechnete Grogl im APA-Gespräch. Das wären also nur marginal weniger als in den vergangenen Jahren, als der dreifache Schladming-Gewinner Marcel Hirscher noch aktiv war. Seinen letzten Sieg im steirischen Ennstal feierte Hirscher, der im September 2019 sein Karriereende verkündet hatte, vor einem Jahr.

Das erste Nightrace 1997

Werner Kogler vor Ort

"Spektakel steht nichts im Weg"

Geboten sollen die Besucher auch am Dienstagabend wieder eine Sportveranstaltung der Extraklasse bekommen. "Einem Spektakel steht nichts im Weg", betonte Grogl nach den letzten Vorbereitungsarbeiten. Die Tribünen seien fertig, dazu alle wichtigen sonstigen infrastrukturellen Aufbauten. Die Piste sei durch eine stabile Inversionswetterlage in den vergangenen Tagen "knackig", wie es der OK-Chef formulierte. "Die Herren von der FIS sind ganz begeistert."

Schillerndstes Ein-Tages-Event im Weltcup

Auch in naher Zukunft wird Schladming das wohl schillerndste Ein-Tages-Event im Weltcup-Kalender bleiben. Ein zusätzliches Parallelrennen auf dem Zielhang der Planai durchzuführen, wäre prinzipiell interessant und "eine große Herausforderung", sei derzeit aber nicht vorstellbar. "Das ist bei diesem Zeitfenster ungünstig", meinte Grogl.

Die Strecke

China-Rennen wegen Coronavirus vor der Absage

Die für 15./16. Februar geplant gewesenen China-Rennen der alpinen Ski-Herren auf den Olympia-Strecken 2022 in Yanqing stehen vor der Absage. Innerhalb des Ski-Weltverbandes (FIS) wird das Risiko durch das in China grassierende Coronavirus mittlerweile doch als zu hoch bewertet. Aus ÖSV-Kreisen war zu vernehmen, dass Saalbach-Hinterglemm als Ersatzort für den Super-G und die Abfahrt bereitstünde.

Der mögliche Schauplatz der WM 2025 im Salzburger Pinzgau trägt am 5. und 6. Februar schon zwei Europacup-Abfahrten aus. Andere Orte, die für eine Übernahme der Rennen infrage kommen würden, seien in diesem Zeitfenster schwer zu finden, hieß es am Dienstag.