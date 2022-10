Nachtschwärmer in der Museumswelt

22. Ausgabe der „ORF-Lange Nacht der Museen“ zog wieder viele Besucher an

FRASTANZ Zur 22. Ausgabe der „ORF-Lange Nacht der Museen“ war in Frastanz für Nachtschwärmer wieder allerhand geboten. Sieben Museen unter einem Dach luden in der Vorarlberger Museumswelt bis nach Mitternacht zur Entdeckung ein.

Auf 2.500 Quadratmeter Ausstellungsfläche war in der Vorarlberger Museumswelt vom Elektromuseum über das Landesfeuerwehrmuseum bis zu Tabakmuseum, Grammophonicum, Vorarlberger Jagdmuseum, Rettungsmuseum und Fotomuseum allerhand Abwechslung geboten und viele Besucher nutzten die Gelegenheit eines unkomplizierten Besuchs in den Abendstunden mit der VVV Sonderbuslinie 4, die vom Bahnhof und Busbahnhof Feldkirch direkt zum Eingang der Museumswelt fuhr.

Geduldig führten Mitarbeiter der Museumswelt durch die sieben einzelnen Museen, darunter Präsident Manfred Morscher, Ingo Valentini, Kurt Moll und Reinhard Häfele. Bei eiskaltem Regenwetter kam der heiße Glühmost am Eintritt gut an. Ebenso erfreute das Vorspiel der Jagdhornbläser der Vorarlberger Jägerschaft das Publikum. Das junge Publikum war besonders von den uralten Telefonen im Elektromuseum fasziniert, ebenso wie von den besonderen Fahrzeugen im Feuerwehrmuseum. Filmvorführungen und Special Effects im Wollaschopf rundeten das Programm ab. HE