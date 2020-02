Nachtschwärmer amüsierten sich beim Pfarrball

Herren in schmucken Anzügen führten ihre Damen, gewandet in schillernden Abendroben, in den Pfarrsaal zum Ball.

Lustenau. Bereits um 19.00 Uhr am Samstagabend begaben sich die Ballgäste ins Hasenfelder-Pfarrzentrum, wo sie im Foyer mit kühlem Bier und Sekt empfangen wurden. Daniel Steinhofer fungierte an diesem Abend als Moderator, er und Pfarrer Anton Cobzariu begrüßten die Gäste im Saal. Mit Publikumsspielen, einem zünftigen Menü und Musik von den „Nachtfaltern“, verbrachten vergnügte Ballfreunde eine unterhaltsame Nacht im Pfarrsaal zum Guten Hirten.

