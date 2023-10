©Night of Art

Ehemalige Nachtschicht ©Night of Art

Ehemalige Nachtschicht ©Night of Art

Nachtclub "Art of Night" in Hard eröffnet nach umfangreicher Renovierung

Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten hat der Nachtclub "Art of Night" in Hard seine Türen geöffnet und verspricht ein aufregendes Nachtleben in Vorarlberg. Unter neuer Leitung präsentiert sich der einst als "Nachtschicht" bekannte Club mit modernem Design und vielfältigen Veranstaltungen.

Darum geht's: Nachtclub "Art of Night" in Hard eröffnet nach umfangreicher Renovierung

Renovierung umfasste Innen- und Außenbereich des Clubs

Neue Vision und Veranstaltungen unter neuer Leitung von Volkan Aksoy

Nach zahlreichen Renovierungsarbeiten hat der Club "Art of Night" in Hard endlich seine Tore für Nachtschwärmer geöffnet. Die ehemals als "Nachtschicht" bekannte Einrichtung unter neuer Leitung verspricht ein aufregendes Nachtleben in Vorarlberg.

Die Wartezeit hat ein Ende: Die Eröffnung des "Art of Night"

Die Bauphase zog sich bis kurz vor der Eröffnung hin, was die Spannung und Vorfreude in der Region weiter steigerte. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen, dem 13. und 14. Oktober 2023, feierten Gäste die Wiedereröffnung des Clubs, der von Volkan Aksoy übernommen und unter neuem Namen und neuer Vision wiedereröffnet wurde.

Umfangreiche Renovierung und Modernisierung

Die Renovierungsarbeiten am "Art of Night" waren umfassend und betrafen sowohl das Innere als auch das Äußere des Gebäudes. Die Eingangsscheiben wurden vollständig schwarz gestaltet und die Innenausstattung erhielt ein modernes Upgrade. Neue Fliesen, LED-Beleuchtung und eine Neugestaltung des DJ-Pults und der Bars sorgen für eine zeitgemäße Atmosphäre.

©Art of Night

Eine einzigartige Club-Atmosphäre

Der Innenraum des Clubs präsentiert sich nun in Schwarz und Statuen-Grau, wobei die vorhandenen Statuen durch geschickte Beleuchtung hervorgehoben werden. Der Club "Art of Night" bietet auch neue Lounges und eine erweiterte Lichtanlage, die das Cluberlebnis für die Gäste noch angenehmer gestaltet.

Zukünftige Pläne und Veranstaltungen

Volkan Aksoy, der neue Clubbesitzer, legt einen klaren Schwerpunkt auf internationale Musik und möchte eine vielfältige Community ansprechen. Neben regelmäßigen Veranstaltungen wie der "Gold Night" mit türkischer Musik plant er Ü30-Partys und "Black Balkan"-Abende. Mit einer Kapazität von bis zu 2000 Personen hat er es sich zum Ziel gesetzt, dass das "Art of Night" zu einem Hotspot in der Region wird.

(VOL.AT)

