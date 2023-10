Neuer Club für Bregenz: Aus der Nachtigall wird das Lexi's

©In Bregenz ist eine "Neue" in der Stadt: Aus der Nachtigall wird das Lexi's.

"Moulin Rouge" statt "Schenkelpresse": So wird das neue Lokal in der Bregenzer Rheinstraße aussehen, das am 20. Oktober eröffnet.

Unzählige Nachtschwärmer kannten das beliebte Tanzlokal in der Landeshauptstadt. Nun entsteht in der berühmt, berüchtigten Nachtigall ein fabrikneuer Nachtclub, der mit modernster Technik alle Stücke spielen möchte.