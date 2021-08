Nächster Gradmesser für die neue VEU Feldkirch

Am Freitag gastiert der Schweizer Drittligist Chur in der Feldkircher Vorarlberghalle.

Das nächste Vorbereitungsmatch der Bemer VEU Feldkirch steigt bereits am Freitagabend. Gegner ist der EHC Chur, aus der My Sports League in der Schweiz. Die Graubündner gastieren um 19.30h in der Feldkircher Vorarlberghalle und sind der nächste Gradmesser für die Montfortstädter.