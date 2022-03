Nächste Bandwelle für das Poolbar Festival!

Die Vorbereitungen für den Sommer laufen auf Hochtouren. Jetzt verkündet der Veranstalter die nächsten Acts für das Festival in Feldkirch.

Neu im Line-Up sind die dänischen Ausnahmekünstler Efterklang, die auch auf ihrem neuesten Album „Windflowers“ mit experimentellen Klängen am Rande des Chamber-Pops auf ganzer Linie überzeugen. Einen ganz eigenen Stilmix aus Pop, Jazz, Soul und dem Wiener Lied bringen 5/8erl in Ehr´n mit nach Feldkirch. Mit einer ordentlichen Portion Schmäh, Selbstironie und experimentellen Grooves spielen sie am 16. Juli ein Open Air-Konzert auf der Reichenfeldwiese. Los Bitchos sorgen mit instrumentalen, lateinamerikanischen Klängen für Beachparty-Vibes im Alten Hallenband. Mit Yves Tumor kommt nur nicht ein musikalischer Grenzgänger, sondern auch eine wahre Rockikone am 11. August aufs Poolbar Festival. Und bei den Psychedelic Porn Crumpets am 9. August ist der Name Programm – drei Jahre nach ihrem letzten ausverkauften Konzert sind sie erneut zu Gast und bezaubern das Publikum mit ihrem Psychedelic Rock. Auch Kabarett-Fans kommen dieses Jahr auf ihre Kosten. Mit Alfred Dorfer kommt einer der bekanntesten Kabarettisten und Satiriker Österreichs mit seinem neuen Programm „und…“ zu Besuch. Und für alle Nachteulen sorgen die Late-Night-Acts für ausgelassene Stimmung kurz vor Mitternacht im Pool. Mit über 15 neuen Acts komplettiert sich das Line-Up des Poolbar Festivals allmählich und die Vorfreude auf den Sommer steigt.

Viel Schmäh und Groove

Schon seit knapp 15 Jahren ein Fixstern am Himmel der österreichischen Musiklandschaft – 5/8erl in Ehr´n zeichnen sich durch ihren einzigartigen Stilmix aus Pop, Jazz, Soul und dem Wienerlied aus. Vielfältig wie ihre Klänge sind auch ihre Texte, vorgetragen in österreichischer Mundart, die den Zuhörer:innen stets mit viel Humor und Selbstironie den Spiegel vorhalten. Mit ihrem Album „Yeah Yeah Yeah“ bleibt die Band ihrem Erfolgsrezept treu und überzeugt mit Vielschichtigkeit, experimentellen Grooves und dem gewissen Schmäh. Zu sehen am 16. Juli unter freiem Himmel auf der Reichenfeldwiese.



Die passende Unterstützung liefern Fainschmitz. Mit ihrer Mischung aus Gypsy Swing, Jazz und Pop begeisteren die vier Jungs die Zuhörer:innen sowohl auf Jazzfestivals wie auch auf Technopartys. Sie jonglieren auf erfrischende Weise zwischen Ausgelassenheit, selbstironischem Witz, Ernsthaftigkeit und Melancholie.

Ein feierliches Bekenntnis zum Seltsamen

Poesie, Pop und die Lust nach unbedingter Eigenständigkeit - all dies trifft bei Alicia Edelweiss aufeinander. Charme, Witz und Mut, gepaart mit einem Talent fürs Songschreiben und einem Faible für außergewöhnliche Instrumente bilden ein beeindruckendes Gesamtkunstwerk, welches man sich am 16. Juli auf keinen Fall entgehen lassen sollte.

Tanzende Nächte im Alten Hallenbad

Los Bitchos, vier Frauen aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt, nehmen die Konzertbesucher:innen am 29. Juli mit einer Mischung aus Psychedelic Rock und Punk Funk mit auf einen instrumentalen Trip. Mit melodischen Gitarrenriffs und lateinamerikanischen Grooves sorgen die Los Bitchos für relaxten Beachparty-Sound im Alten Hallenbad, auch ganz ohne große Worte.



Schon als Anna F. feierte die Sängerin große Erfolge, jetzt kombiniert sie als Band unter dem Namen Friedberg gekonnt Pop-Elemente mit Post-Punk-Sound und Alternative Rock. Mittlerweile in London ansässig liefern die drei Musikerinnen den idealen Sound um sich die warmen Sommernächte um die Ohren zu schlagen -der ideale Co-Headliner für die Los Bitchos.



Indiepop unter freiem Himmel

Mit einer Mischung aus Indie- und Elektropop verzaubern die Kytes am 15.Juli das Publikum in Feldkirch. Der Sound von den Kytes ist innerhalb der letzten Jahre reifer geworden und die Indieband ist nun endgültig auf der großen Pop-Bühne angekommen. Im Zuge ihrer Live-Performance werden eingängige Songstrukturen und melodische Gitarrenriffs nun gepaart mit dem Synthie-Sound aus den 80er Jahren.

Musikalischer Grenzgänger

Yves Tumor spielt stetig mit den Grenzen zeitgenössischer Kunst und Kultur, kombiniert Rock mit psychedelischen Elementen und Elektronik und vereint dies zu moderner Pop Musik. Gerade dann, wenn man meint Tumor einordnen zu können, kommt er mit einer neuen radikalen Innovation um die Ecke. Seine Musik ist eine fortwährende Neuinterpretation der Popmusik – ein Avantgardist wie er im Buche steht, live zu sehen und zu hören am 11. August im Alten Hallenbad.

Experimentell Klänge entdecken

Seit über 20 Jahren spielen Efterklang mit den Grenzen des experimentellen, elektronischen und emotionalen Chamber-Pops. Auch auf ihrem sechsten Studioalbum setzen die drei Dänen ihre kreative und experimentelle Reise fort – und „Windflowers“ klingt als wären sie am Ziel angekommen. Das Trio entwickelte sich nach jahrelangem gemeinsamem Musizieren zu einer echten Naturgewalt – besonders vor Live-Publikum. Ihre Konzerte sind ebenso schön wie roh und ungeschliffen. Ein unvergessliches Erlebnis, zu sehen am 3. August.



Hans Arnold kombiniert auf seinem Soloprojekt „And finally the rain“ unterschiedliche Einflüsse aus Ambient, Indie, experimenteller und improvisierter Musik. Dabei birgt seine Musik nicht nur ein breitbandiges Frequenzspektrum, sondern auch viel Sensibilität und Liebe zum Detail. Die ideale musikalische Ergänzung zu Efterklang.



Auf in neue Sphären – Psychedelic Sound im Alten Hallenbad

Bei den Psychedelic Porn Crumpets ist der Name Programm. Zu erwarten sind eingängiger und spaßiger Psychedelic Rock vom feinsten, der nur so vor kreativem Hedonismus strotzt. Die Australier gelten als eine der produktivsten und energiegeladensten Gitarrenbands der heutigen Zeit und werden im kommenden April ihr mittlerweile fünftes Studioalbum „night gnomes“ releasen. Dabei kann man sich von cleverem Storytelling durch wilde Arrangements und Rhythmen tragen lassen. Die Crumpets sind am 9. August – nachdem sie schon vor drei Jahren eine ausverkaufte Show beim Poolbar Festival spielten – erneut zu Gast in Feldkirch.



Kombiniert man eine Folkschallplatte mit etwas Synthie-Sound, fügt Flöten und Lauten hinzu und paart dies mit scharfen Surf-Gitarren-Melodien, entsteht der einprägsame Sound von Takeshi´s Cashew. Die Psych-Funk-Gruppe liefert feinste psychedelische Klänge, die zum Tanzen anregen – der ideale Support für die Psychedelic Porn Crumpets.

Großartiger Kabarett-Besuch

Alfred Dorfer, einer der bekanntesten Satiriker und Autoren im deutschen Sprachraum, präsentiert auf der Reichenfeldwiese sein mittlerweile siebtes Soloprogramm „ und…“. Mit gewohnter Leichtigkeit und ausdrucksstarker Komik widmet sich der Kabarettist den unterschiedlichsten Themen des Lebens, von Alltagsphänomen und Zeitgeisterscheinungen bis hin zu politischen Tatsachen – und schüttelt dabei jede Menge Pointen aus dem Ärmel. Nicht nur zu sehen, sondern garantiert auch zum Lachen am 2. August beim Poolbar Festival.

Hip-Hop direkt aus Wien

Eli Preiss, Liebcozy, DJ Prodbypengg und Supergerne, auch bekannt als SWIFT CIRCLE, sorgen für eine Ladung geballter Hip-Hop- Energie im Alten Hallenbad. Wiener Rap ist auf dem Vormarsch und SWIFT Circle rennen dabei allen davon. Für besonderes Aufsehen sorgte die frisch Amadeus-nominierte Eli Preiss mit ihrem deutschsprachigen RnB-Soundbild, welches für frischen Wind in der Rapszene sorgte. Mit einem Überraschungsgast im Gepäck macht die Crew die Bühne am 12. August unsicher, während das Publikum sich darauf gefasst machen kann, sich im Circle zu verlieren.



Ebenfalls wieder auf einer Bühne zu sehen ist Kaltenkirchen. Dieser meldet sich nach drei Jahren Pause mit neuen Songs zurück und überzeugt dabei vor allem mit einem düsteren Sound und emotionalen Vocals. Dabei taucht er ein in die Pop-Welt und liefert mit seinen Texten tiefe Einblicke in persönliche Geschichten.

Musikalisches Gewitter

Orchestral, stürmisch und unvorhersehbar – diese Worte beschreiben die Songs des neuen Albums „I Am My Mother“ der Indiefolk-Band Black Sea Dahu aus der Schweiz am besten. Janine Cathrein und ihre Bande von Außenseitern sind am 22. Juli gemeinsam mit Agnes Obel beim Poolbar Festival zu Besuch.

Albertine Sarges als Support bei Metronomy

Am 19. Juli wird Albertine Sarges das Publikum mit feinster musikalischer Akrobatik zwischen Dream-Pop, Post-Punk und Weird Folk verwöhnen. Die Songs der Berlinerin behandeln nicht nur gesellschaftliche Themen wie Geschlechter-Stereotypen und Feminismus, sondern erzählen auch äußerst persönliche Geschichten.

Poolbar presents: „Late Night Acts“

Der Name ist Programm – unsere Late Night Acts sorgen auch kurz vor Mitternacht noch für exzessive Stimmung im Pool. ÄTNA bringen am 6. August mit einem Electronic Live Set futuristischen Sound und organische Beats nach Feldkirch. Ausnahmekünstler nand sorgt dafür, dass sich das Publikum auch zu später Stunde wohlfühlt und das belgische Kollektiv Glauque heizen den Pool mit einer Mischung aus elektronischen Sounds und französischem Hip-Hop ein.

Allgemeine Festivalinformationen

Gelegen an der geografischen Schnittstelle Österreich - Deutschland - Liechtenstein - Schweiz bietet das international bekannte Poolbar Festival Kulturelles von Nischen bis Pop. Das Programm in der außergewöhnlichen Location des Alten Hallenbads sowie dem Reichenfeldpark in Feldkirch reicht von Konzerten renommierter Bands und Newcomern über Clubnächte und Kabarett bis hin zum familienfreundlichen Jazzfrühstück im Park. Hinzukommen diskursive Veranstaltungen im Rahmen des Raumfahrtprogramms. Viele Veranstaltungen sind kostenlos. Das Zusammenspiel von Programm-Vielfalt sowie den im Poolbar Generator entworfenen Architektur- und Designkonzepten ist die besondere Stärke des Vorarlberger Festivals.

Tickets für alle angekündigten Shows sowie Festivalpässe und Punktekarten sind bei NTRY und den bekannten VVK-Stellen erhältlich.

08.07.: Sportfreunde Stiller + Gäste des Monats (ausverkauft!)

+ Gäste des Monats (ausverkauft!) 09.07.: Vorarlberger Musikpreis Sound@V (e-ticket)

(e-ticket) 12.07.: Local Natives + Support (Open Air) (e-ticket)

+ Support (Open Air) (e-ticket) 13.07.: Clowns + The Death Set (e-Ticket)

+ The Death Set (e-Ticket) 14.07.: Girls Against Boys + Support (e-ticket)

+ Support (e-ticket) 15.07.: Kytes + Support (Open Air) (e-ticket)

+ Support (Open Air) (e-ticket) 15.07.: HVOB live + Support (e-ticket)

+ Support (e-ticket) 15.07.: Kombiticket: Kytes + HVOB live + Support (e-ticket)

+ Support (e-ticket) 16.07.: 5/8erl in Ehr´n + Fainschmitz (Open Air) + Alicia Edelweiss (e-ticket)

Fainschmitz (Open Air) + (e-ticket) 16.07.: Alicia Edelweiss (e-ticket)

(e-ticket) 19.07.: Metronomy + Albertine Sarges (e-ticket)

+ Albertine Sarges (e-ticket) 21.07.: Jeremy Loops + JC Stewart (e-ticket)

+ JC Stewart (e-ticket) 22.07.: Agnes Obel + Black Sea Dahu + Support (e-ticket)

+ + Support (e-ticket) 22.07.: nand (Late Night Act) (e-ticket)

(Late Night Act) (e-ticket) 22.07.: Kombiticket: Agnes Obel + Black Sea Dahu + Support + nand (e-ticket)

Support (e-ticket) 27.07.: Lola Marsh + Support (e-ticket)

+ Support (e-ticket) 29.07.: Los Bitchos + Friedberg (e-ticket)

+ Friedberg (e-ticket) 29.07.: Erol Alkan + DJs (e-ticket)

+ DJs (e-ticket) 02.08.: Alfred Dorfer (Open Air) (e-ticket)

(Open Air) (e-ticket) 03.08.: Efterklang + Hans Arnold (Open Air) (e-ticket)

+ Hans Arnold (Open Air) (e-ticket) 03.08.: Witch + Samavayo (e-ticket)

+ Samavayo (e-ticket) 04.08.: As I Lay Dying + Support (e-ticket)

+ Support (e-ticket) 05.08.: Glauque (Late Night Act) (e-ticket)

(Late Night Act) (e-ticket) 06.08.: Ätna Electronic Live Set (Late Night Act) (e-ticket)

Electronic Live Set (Late Night Act) (e-ticket) 09.08.: Psychedelic Porn Crumpets + Takeshi´s Cashew (e-ticket)

+ Takeshi´s Cashew (e-ticket) 10.08.: Wolf Haas (Lesung) (e-ticket)

(Lesung) (e-ticket) 11.08.: Yves Tumor (e-ticket)

(e-ticket) 11.08.: Some Sprouts / OSKA (Double Headliner Show) (e-ticket)

(Double Headliner Show) (e-ticket) 11.08.: Kombiticket: Yves Tumor + Some Sprouts / OSKA (e-ticket)

(e-ticket) 12.08.: Kaltenkirchen + SWIFT CIRCLE (e-ticket)

(e-ticket) 13.08.: salute + surrounding DJs (e-ticket)

Das Poolbar Festival wird gefördert von BMKOES Kunst & Kultur, Land Vorarlberg, Stadt Feldkirch, Regierung des Fürstentums Liechtenstein/Ressort Kultur, Kulturstiftung Liechtenstein, AKM, SKE sowie zahlreichen PartnerInnen und Freunden – Danke!

