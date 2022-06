Nachschlagewerk als Herzensprojekt

Vorarlbergs vielfältige Trachtenpracht bei Buchvorstellung im Rankweiler Vinomnasaal

RANKWEIL Am 12.6. konnte im vollbesetzten Vinomnasaal das Buch „Die Trachten in Vorarlberg“ präsentiert werden. Ein Nachschlagewerk, das wie Ulrike Bitschnau betont, ein richtiges Herzensprojekt wurde. „Es nahm drei Jahre in Anspruch und war nur durch gute Zusammenarbeit möglich“, betonte die Obfrau des Vorarlberger Trachtenverbands. „Wichtig war uns, auch die Landmannschaften der Steirer, Osttiroler und Südtiroler abzubilden, denn auch sie tragen titelgebende Trachten in Vorarlberg“, so Bitschnau.

Umfangreiches Werk

Die Dokumentation, in der alle Vorarlberger Trachten beschrieben und abgebildet sind, ebenso wie das Kunsthandwerk rund um alle Trachten, wird die nächsten Jahrzehnte ein Nachschlagwerk für alle Interessierten sein. Namhafte Autoren konnten für dieses Werk gewonnen werden. Die Fachbeiträge sind informativ und bieten vielseitige Sichtweisen auf die Trachtenträgerinnen und -träger sowie die Trachtenlandschaft in Vorarlberg. Eine große Herausforderung war, wie Bitschnau betonte, die Finanzierung des Buches. Ihr herzlicher Dank ging daher an die vielen Sponsoren, die das Werk unterstützt haben.

Würdiger Rahmen

In einer Talkrunde kamen Grafiker Wolfgang Rützler genauso zu Wort wie Lektor Dieter Petras, Fotograf Patrik Säly und, stellvertretend für alle zehn Autoren, Theresia Anwander. Gleich im Anschluss an die Präsentation erfreute sich „Die Trachten in Vorarlberg“ bereits reger Nachfrage. Der Trachtenverband hofft, dass die Auflage von 2000 Stück bald erschöpft ist und so wieder frisches Geld in die Kasse des Verbandes kommt.

Prominente Gäste

Wo einmal Trachten aus ganz Vorarlberg und darüber hinaus versammelt waren, fanden sich auch Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft ein. Landesstatthalterin Dr. Barbara Schöbi-Fink grüßte die Trachtenvereine und machte sich von der Trachtenvielfalt ein Bild. Auch Feldkirchs Bürgermeister Wolfgang Matt weilte unter den eingeladenen Gästen, ebenso wie Christian Schützinger, Geschäftsführer Vorarlberg Tourismus. Umrahmt wurde der Abend der Buchvorstellung von der Saitenmusik Vandans und der Kindertrachtengruppe Raggal.

INFO