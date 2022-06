Nachmittagskonzert für Senioren

Musikschüler der Rheintalischen Musikschule rockten das Altersheim Hasenfeld.

Lustenau Der Aufenthaltsraum im Seniorenheim Hasenfeld hat sich zu einer regelrechten Rockbühne verwandelt. Schlagzeug, Verstärker, Lautsprecher, E-Gitarren und klassische Gitarren ließen erahnen, was die Bewohner erwartet. Was vor drei Jahren in einem kleinen Rahmen begann, hat sich mittlerweile zu einem richtigen Konzert im Seniorenhaus Hasenfeld entwickelt. Die Gitarren- und Bandschüler von Musiklehrer Bernhard Schaunig gaben den Senioren einen beschwingten Einblick in ihr musikalisches Können.