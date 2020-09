Nachmittagsbetreuung kommt!

Als Reaktion auf den steigenden Bedarf der Eltern und als Unterstützung für Schülerinnen und Schüler wird am Gymnasium Feldkirch-Rebberggasse ab kommendem Schuljahr eine Nachmittagsbetreuung angeboten.

Die Betreuung beginnt nach der Mittagspause um 13:30 Uhr und endet um 16:00 Uhr. Die Betreuungszeit umfasst zwei Phasen: In der Lernzeit können mit Unterstützung einer Lehrperson Hausaufgaben gemacht, Lehrinhalte gefestigt und andere schulische Arbeiten erledigt werden. Im Anschluss folgt der Freizeitteil, in dem Lehrpersonen ein Programm mit kreativen, künstlerischen, musischen oder sportlichen Inhalten vorbereiten, es bleibt aber auch Zeit für Erholung. Der Übergang von der Lernzeit in den Freizeitteil erfolgt fließend, um ein individuelles Arbeitstempo zu ermöglichen.