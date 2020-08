Nachholspiel im Stadion Hoferfeld: SV typico Lochau gegen den SC Fußach

Auch die „Fußballexperten“ hinterm Tor werden am Dienstag beim Spiel gegen Fußach wieder mit dabei sein: Werner Karg, Mandy Helbock, Karl Gamper und Rainhard Schalk.

Auch die „Fußballexperten“ hinterm Tor werden am Dienstag beim Spiel gegen Fußach wieder mit dabei sein: Werner Karg, Mandy Helbock, Karl Gamper und Rainhard Schalk. ©Schallert

Lochau. Nach den Spielabsagen am Samstag wird das Meisterschaftsspiel gegen den SC Fußach bereits am Dienstag, dem 1. September, nachgeholt. Spielbeginn im Stadion Hoferfeld ist um 18 Uhr. Das 1b-Team spielt dann am Mittwoch, dem 2. September, um 18 Uhr gegen BW Feldkirch 1b.

Betreut wird die Kampmannschaft des SV typico Lochau erstmals vom neuen Trainer Rifat Sen, der erfolgreiche „Interimstrainer“ Günther Riedesser ist wieder als Co-Trainer im Einsatz. Mit dem SC Fußach kommt ein sehr starker Gegner nach Lochau. Nach drei Siegen und nur einer Niederlage stehen die Fußacher derzeit am 4. Tabellenplatz.

Da braucht die Mannschaft natürlich „ihre Fans“. Unterstützen Sie also unser Team mit einem Matchbesuch im „Corona-FIT-gemachten“ Stadion am Hoferfeld!

Termin-Aviso – die weiteren Spiele