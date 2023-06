Nachhaltigkeit ist jung und hip

Ständig neue Klamotten kaufen? Nachhaltigkeit und Umweltschutz mit Füßen treten? Nicht mit den Mädchen und Jungs der HLS Dornbirn. Sie zeigten im Rahmen einer Projektwoche mit der youngCaritas, wie cool es ist, nachhaltig zu denken und zu handeln.

Eine ganze Woche zum Thema „Re-Use“ und Nachhaltigkeit. So viel Zeit wurde den rund 40 Mädchen – und einem Jungen – der 2. Schulstufe der HLS Dornbirn gegeben, um sich gemeinsam mit der youngCaritas theoretisch, aber vor allem auch praktisch, mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und, um am Ende dieser Woche ein Projekt zu präsentieren, das die Ergebnisse dieses Projektmanagements widerspiegeln und aufzeigen soll. „Wir haben uns intensiv mit den Jugendlichen ausgetauscht und sind gemeinsam tief in die Thematik eingetaucht. Als schließlich eine Projektidee entstanden ist, ging es dann um die konkrete Planung und Abwicklung – ein AHA-Erlebnis für die meisten Kids“, so Sabine Fulterer, Leiterin der youngCaritas. Barbara, eine der beteiligten Schülerinnen: „Wir haben alle den großen Aufwand für so eine Aktion ziemlich unterschätzt und hätten nicht gedacht, an was so alles gedacht werden muss“, erzählt sie am Abend der Präsentation als Moderatorin den Besucher*innen. Also hieß es „learning by doing“ für die jungen Menschen, die – immer begleitet von der youngCaritas – eine großartige Modeschau mit carla Second Hand Mode, einer großzügigen Kleiderspende von Private Boutique und Coffee to help auf die Beine stellten und damit alle beeindruckten und begeisterten. Ganz klares Ziel dabei: Sie wollten damit ein Bildungsprojekt der Caritas in Awassa, Äthiopien, unterstützen.