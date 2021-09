Klima, Nullemission und Herbstmessen-Beginn

Weltklimaforscher Keywan Riahi und Sabine Tichy-Treimel, Geschäftsführerin der Messe Dornbirn, heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Unter dem Motto "Wieder zämmko" findet vom 8. bis zum 12. September die 73. Herbstmesse in Dornbirn statt. Im Vordergrund steht die Begegnung, also Märkte und Menschen live erleben. Welche Aussteller vertreten sind und wie mit den Corona-Maßnahmen umgegangen wird, erzählt die Geschäftsführerin der Messe Dornbirn Sabine Tichy-Treimel um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".