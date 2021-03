Nachhaltiges Geschenk für Bludenzer Babies

Bludenz. Rund 470 Kinder erblickten im vergangenen Jahr im Landeskrankenhaus Bludenz das Licht der Welt. 155 davon wurden in Bludenz als neue Bürgerinnen und Bürger gemeldet

Um den jüngsten Stadtbewohnern und deren Eltern den Start in das gemeinsame Leben ein wenig zu versüßen, erhalten diese von der Stadt Bludenz eine kleine Aufmerksamkeit.

Wenn ein Neugeborenes das Licht der Welt erblickt, ist die Freude der Eltern groß. Noch größer wird diese, wenn man sie mit anderen teilen kann. „84 Jungen und 71 Mädchen durften wir im letzten Jahr als neue Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt willkommen heißen. Über jedes Neugeborene freuen wir uns natürlich sehr. Daher bekommen alle Kinder und deren Eltern ein kleines Willkommensgeschenk, das deutlich machen soll, wie wichtig uns Familien in Bludenz sind“, so Familienstadträtin Andrea Mallitsch.