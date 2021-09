Nachhaltiges Einkaufserlebnis

Am Montag fand eine Kleidertauschbörse im neuen „dô“ in der Dornbirnerstraße statt. Der Andrang war groß.

Leider wird heute viel zu schnell alles weggeworfen. Doch gut erhaltene Kleidung muss nicht gleich entsorgt werden. Zeit zum Umdenken finden Hampson und Kullich. Die beiden Frauen organisieren bereits seit 2017 Kleidertauschtage im WORT in Lustenau. „Der Andrang war jedes Mal groß. Man sieht, dass viele umdenken“, freut sich Kullich. Dieses Mal fand der Kleidertausch zum ersten Mal im neuen „dô“ statt. „Hier haben wir viel Platz, können vor allem gut lüften und dem großen Andrang gerecht werden“, so Hampson.

Dieses Mal waren neben zahlreichen Frauen auch viele Kinder beim Kleidertausch zu sehen. „Auch wir Kinder möchten etwas Gutes für die Umwelt machen“, sagt Emilie Alge (11) aus Lustenau. Sie hat Hampson ihre Idee schon vor längerer Zeit mitgeteilt, nun konnte es zur Freude der vielen Kinder umgesetzt werden. Ab Größe 134 gab es allerhand zu entdecken. „Es entstehen schöne Momente beim Tauschen. Es werden Komplimente an fremde Menschen gegeben. Die Stimmung ist äußerst positiv“, freut sich Hampson über einen weiteren gelungenen Kleidertausch. Am Ende des Tages wurden jene Kleidungsstücke, die keinen neuen Besitzer gefunden haben, an Schauspielerin und Clown-Frau Elke Maria Riedmann gespendet. Sie gibt diese an Flüchtlingsfamilien weiter, verwendet sie fürs Landestheater oder für ein soziales Projekt in Afrika. Der Lebenslauf der Kleidungsstücke ist dadurch um ein Wesentliches verlängert worden. Bvs