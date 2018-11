Nachhaltige Gartenarbeit

Satteinser Volksschüler pflanzten Obstbäume

In Satteins waren im Rahmen der Initiative, die Schüler der Volksschule an der Reihe. Auf gemeindeeigener Fläche, zwischen Sparmarkt und Hauptstraße, pflanzten die Kinder insgesamt vier neue Bäume. Unterstützung und Anleitung kam dazu von Baumexperte Martin Kräutler vom Bauhof und ebenfalls Mitglied des Obst – und Gartenbauvereins. Er erklärte auch die Funktion der Hochstammbäume abseits des Fruchtertrags und zeigte wie man einen jungen Obstbaum richtig verpflanzt. Das Interesse der Schüler, die in Begleitung ihrer Lehrer gemeinsam Hand anlegten, war groß und wenn es auch noch einige Zeit dauern wird, schon jetzt herrscht Vorfreude auf die ersten saftigen Äpfel und Birnen. CEG