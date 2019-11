Nachhaltig und verdichtet

Beispiele und Initiativen zu erfolgreich sanierten Wohngebäuden

Göfis. In Göfis, wie auch im ganzen Land wird Wohnen immer teurer, dazu gibt es eine große Zahl an sogenannten mindergenutzten Gebäude – zu wenige Menschen leben auf zu großem Wohnraum. Wenn dies in Zusammenhang mit teil unerschwinglichen Wohnpreisen auch nur einen Aspekt darstellt, wäre mit einer sinnvollen Nachverdichtung – wofür diese Gebäude ein großes Potential darstellen – zumindest ein kleiner Schritt getan. Ein klug gemachter Um – oder Zubau bietet so auch einige Vorteile gegenüber einem Neubau. Neben der Schonung der Ressource Boden kann trotz baulicher Verdichtung der dörfliche Charakter einer Gemeinde erhalten bleiben. Durch das Zusammenleben mehrerer Generationen unter einem Dach, ergeben sich auch Vorteile hinsichtlich Kinderbetreuung und Pflege. Dass eine Sanierung meist deutlich günstiger ist als ein Neubau, sei nur am Rande erwähnt.