Nachhaltig und aus Frauenhand

Kunsthandwerksmarkt "Weibliche Welt" hauchte Innenstadt Leben ein.

FELDKIRCH Verbunden mit den Lockerungen der Coronamaßnahmen am 1. Juli, schien die Feldkircher Innenstadt vergangenes Wochenende wie ausgewechselt. Ein Stück Normalität wie es sich viele schon ersehnt haben. Die Gassen waren voll, Menschen lachten und flanierten herum und die Sonne strahlte. Und dabei war alles noch einigen Wochen vorher in der Schwebe. “Die Hoffnung stirbt zuletzt”, erklärt Organisatorin Claudia Peyer vom WomenCraftLink-Team. “Wir durften durchstarten: Vergangenen Samstag belebten über 90 Kunsthandwerkerinnen die Feldkircher Innenstadt.” Vom Sparkassenplatz bis zum Gymnasiumhof war das Markttreiben spürbar. “Auf unseren beliebten Sekt- sowie Kaffee-und-Kuchen-Stand mussten wir zwar dieses Jahr verzichten, aber im nächsten Jahr werden wir wieder mit all unserem Angebot in Feldkirch sein”, so Peyer abschließend.