Nachhaltig, gemütlich und kreativ in den Advent

Göfis lud zum Göfner Markt „goma“

Göfis. „Ghörig feschta“, ein Motto, dass wohl für so manchen Adventmarkt im Lande gilt, in Göfis definitiv auch, hier wurde der Ansatz aber bewusst um einige Aspekte erweitert. Neben Vielzahl an gastronomischen Verführungen vom Grill, aus der Pfanne, der Flasche oder dem Fass, setzte man auf den Umweltansatz. Gemäß der Initiative des Vorarlberger Umweltverbands stand die Abfallminimierung im Vordergrund, durchgängig alle Aussteller verzichteten auf Einweggeschirr und verwendeten stattdessen Glas bzw. Porzellan. Durch die „goma-Stofftaschen“ konnte auch der Einkauf plastikfrei nach Hause gebracht werden. Eine attraktive Busanbindung hielt sowohl von Feldkirch und Rankweil kommend direkt beim Marktgelände rund um den bugo-Platz. Als Angebot für Familien wurde auch der Kinderpunsch kostenlos ausgeschenkt. Die Jüngsten kamen dann des Weiteren beim Rahmenprogramm auf ihre Kosten, in der bugo-Bücherei konnte gebastelt werden und es wurden Geschichten vorgelesen. Die verschiedenen Aussteller und Vereine präsentierten an den Ständen ihre ganze Kreativität mit handwerklich kunstvoll gestaltetem Weihnachts- und Adventschmuck und kleinen selbstgemachten, kleinen Köstlichkeiten. Ebenfalls vor Ort ein Stand der Initiative „Göfis unsere Freizeitoase – Heute und in Zukunft“, die am 17.Dezember zu einem Workshop zum Thema in den Carl-Lampert-Saal lädt.