Nachfrage nach Immobilienkrediten geht zurück

"Nicht für alle leistbar"

all

all

self

self

Generell geht die Nachfrage nach Immobilienkrediten aber zurück. "Natürlich ist es schwieriger geworden, unser Vorteil ist aber dass wir 120 Banken im Angebot haben, die wir vergleichen." Fakt ist: Immobilien zu finanzieren ist nicht für alle leistbar. Ein Beispiel: Eine Wohnung für 400.000 Euro. "Hier liegt die niedrigste Kreditrate mit fixem Zinssatz bei 1460 Euro. Addiert man 300 Euro an Betriebskosten kommt man auf knapp 1800 Euro. Das kann man sich nur mit hohem Einkommen leisten oder wenn man sich sehr stark einschränkt", so Neyer. Trotzdem sei Eigentum immer besser als Miete. "Vor allem wenn man einmal in Pension ist."