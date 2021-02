Nachfolger von Roman Ellensohn beim DSV steht fest

Ein Bregenzerwälder beerbt das Traineramt in Haselstauden

Die Nachfolge für den scheidenden Trainer Roman Ellensohn (37) beim Tabellenvierten in der VN.at Eliteliga Vorarlberg, dem Hella Dornbirner SV ist geklärt. Sieben Tage nach dem Abgang von Ellensohn zum Zweitligisten FAC Wien präsentieren die Haselstauder mit Björn Gasser (35) einen neuen Coach. Der 35-jährige Mellauer wird aber das Traineramt beim Dornbirner SV erst mit Ende der Akademie Meisterschaft im Mai 2021 übernehmen. Gasser wird bis dahin seine Tätigkeit als Cotrainer der AKA Vorarlberg U-18-Mannschaft bis zum Saisonende fertig ausüben und seinen Vertrag erfüllen. Daher wird die erste Kampfmannschaft von DSV bis zur Übernahme von Björn Gasser im Mai 2021 interimsmäßig noch von Christian Köll (45) und Cotrainer Manuel Gunz (38) geleitet. Köll ist beim DSV zudem noch als Nachwuchsleiter tätig. Damit setzt der Dornbirner SV weiter auf junge, qualifizierte Übungsleiter. Nach Sebastian Trittinger (40) und Roman Ellensohn (37) erhält nun Björn Gasser (35) als dritter Youngster die Chance sich bei einem Topklub in der VN.at Eliteliga Vorarlberg zu präsentieren. Als Trainer der Austria Lustenau Amateure gelang Björn Gasser vor eineinhalb Jahren der Aufstieg von der Vorarlbergliga in die Eliteliga. Der Bregenzerwälder steckt mitten drin in der UEFA A-Lizenzprüfung.