Nachfolger von Markus Köberle ist geklärt

„Es ist mir eine große Ehre, die Position des Geschäftsführers beim ALPLA HC Hard zu übernehmen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem starken und leidenschaftlichen Team, um gemeinsam die Erfolgsgeschichte des ALPLA HC Hard weiterzuschreiben. Besonders am Herzen liegt mir die Förderung des Nachwuchses, die Kontaktpflege zu unseren Fans, Partnern und Sponsoren und eine ehrliche und kooperative Kommunikationskultur aller handelnden Personen im Verein. Vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen und bis bald in der Sporthalle am See.“

Geboren und aufgewachsen in Kärnten, schloss Heimo Lindner zunächst eine Lehre als Großhandelskaufmann ab, bevor er mit 18 Jahren in der Zeit von 1996 bis 2011 als Eishockeyprofi im In- und Ausland erfolgreich im Einsatz war. Nach Spieler-Stationen in Klagenfurt, Kanada, Innsbruck und Feldkirch ließ er sich in Vorarlberg nieder und ist mittlerweile Familienvater von Zwillingen.