Nachfolger von Bernhard Summer wurde gefunden

Der 45-jährige Brasilianer Leandro Simonelli wird ab Sommer der Nachfolger von Bernhard Summer beim FFC Vorderland

RÖTHIS. „Ich freue mich auf die neue reizvolle Aufgabe und Herausforderung. Hoffentlich schafft die Mannschaft der Verbleib in der Bundesliga. Die Basis für eine sportlich gute Gegenwart und Zukunft ist in den letzten Jahren geschaffen worden. Es ist eine tolle Mannschaft und der Zusammenhalt ist riesengroß“, sagt Leandro Simonelli. Der 45-jährige Brasilianer wird Nachfolger von Bernhard Summer und übernimmt ab der neuen Saison 2019/2020 das Team von FFC Vorderland. Simonelli hat vor allem in St. Gallen (U-19) und in Liechtenstein die Nachwuchsauswahl (U-15) im Mädchen- und Frauenfußball schon erfolgreich gearbeitet. Bis Saisonende ist er Coach von FC St. Margrethen Herren-Kampfmannschaft. Erfolgreich war auch seine aktive Karriere als Mittelfeldspieler glänzte er als Regisseur und Torjäger. In Hard, Thüringen, Göfis, Schwarzach und Dornbirner SV hat Leandro Simonelli seine Schuhe geschnürt. Für Bernhard Summer war Leandro Simonelli der Wunsch-Nachfolger.