Nachbarn retten Pensionistin aus brennender Küche

Aufmerksame Nachbarn haben am Samstag Abend in Bregenz ein Pensionistin vor einem Brand gerettet.

Gegen 20 Uhr am Samstag Abend bemerkten aufmerksame Nachbarn den Rauch aus der Wohnung der Frau in einer Anlage für betreutes Wohnen in Bregenz-Rieden. Es gelang ihnen den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen, und die Frau ins Freie zu bringen. Sie wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.