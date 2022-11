Nachbar wird zum Helden: Mit Feuerlöscher über Balkon geklettert

Am Sonntag wurde die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand nach Rankweil gerufen.

Am Sonntag, 6. November 2022, um 17.52 Uhr wurde die Polizei in Rankweil über einen Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Bahnhofstraße verständigt. Beim Eintreffen der Polizei konnte im 1. Obergeschoss eine dementsprechende Rauchentwicklung festgestellt werden.