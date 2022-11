Über Balkon in brennende Wohnung geklettert: Nachbar wird zum Helden

In einer Kleinwohnanlage in Rankweil kam es am Sonntag zu einem Brand.

In einer Kleinwohnanlage in Rankweil kam es am Sonntag zu einem Brand. ©Zangerl/Mathis Fotografie

In Rankweil wurde die Feuerwehr am Sonntag gegen 18 Uhr zu einem Zimmerbrand in eine Kleinwohnanlage gerufen.

Am Sonntagabend (6. November 2022) gegen 18 Uhr wurde die Feuerwehr Rankweil zu einem Brand in einer Kleinwohnanlage gerufen. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, konnte sich ein mutiger Nachbar spektakulär Zutritt zur Wohnung verschaffen und den Brand eindämmen.

Gegen 18 Uhr kam es am Sonntagabend in einer Kleinwohnanlage in Rankweil zu einer Verpuffungsexplosion und einem anschließenden Zimmerbrand. Noch bevor die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, kletterte ein Nachbar samt zwei Handfeuerlöschern über den Balkon zur brennenden Wohnung, verschaffte sich Zutritt und konnte den Brand eindämmen. Die Feuerwehr Rankweil konnte nur mit schwerem Atemschutz in die Wohnung vordringen und die dort brennende Couch ablöschen. Neben dem Sofa sollen Zigarettenabfälle gefunden worden sein.