Nach zwölf Jahren Pause: Bregenz will ins Europacup-Achtelfinale

Nach dem Heimsieg gegen Bärnbach/Köflach am Mittwoch, geht es für Bregenz Handball am Sonntag in Norwegen im EHF European Cup weiter. Beim ersten Aufeinandertreffen mit Runar Sandefjord konnten die Festspielstädter die Partie mit 33:29 für sich entscheiden. Nun steht das heiß erwartete Rückspiel an.

Mit einem erneuten Sieg oder einem Unentschieden würden sich die Festspielstädter direkt für das Achtelfinale qualifizieren. Es wäre das erste Mal seit 2011, dass die Bregenzer in einem europäischen Wettbewerb wieder unter die letzten 16 einziehen würden. Sollte sich Runar den Heimvorteil allerdings zunutze machen können und das Rückspiel gewinnen, entscheidet das Torverhältnis über ein Weiterkommen.

Auch die Norweger müssen in dieser Woche einer doppelten Belastung standhalten. Sandfjord trat am Mittwoch ebenfalls in der heimischen Liga an. Die Mannschaft von Leif Sigvard Gautestad konnte das Spiel gegen den Tabellenzwölften Fjellhammer mit 38:31 souverän für sich entscheiden. So gehen beide Mannschaften mit einem Heimsieg im Rücken und viel Selbstbewusstsein in das alles entscheidende Spiel.

Trainer Marko Tanasković: „Wir wussten, dass das Spiel gegen Bärnbach schwierig werden würde. Am Sonntag erwartet uns ein wichtiges Spiel, da ist es normal, dass man mit den Gedanken vielleicht schon woanders ist. Ich mache meinen Spielern da keinen Vorwurf. Das Wichtigste war es, zu gewinnen. Wir haben gutes Material für die Vorbereitung und werden genau schauen, wo wir es noch besser machen können. Nichtsdestotrotz erwartet uns natürlich ein sehr schweres Spiel gegen einen ernsthaften Konkurrenten. Es ist wichtig, dass unser Spiel keinen Einbruch erleidet und wir über die gesamten 60 Minuten eine konstante Leistung zeigen. Das ist leichter gesagt als getan. Wir erwarten von unseren Spielern auf jeden Fall noch mehr Einsatz und Laufleistung als im ersten Spiel, weshalb jeder Spieler frisch und ausgeruht sein muss.“

Rückraumspieler Andreas Schröder: „Mit den Siegen aus den letzten beiden Spielen im Rücken, gehen wir natürlich mit Selbstvertrauen in das Spiel. Uns ist jedoch bewusst, dass es kein leichtes Spiel wird. Wir werden voll konzentriert in das Spiel gehen und unser Spiel, wie die letzten Wochen spielen müssen. Deshalb ist unser Ziel für das Spiel auf jeden Fall das Weiterkommen in die nächste Runde.”

EHF European Cup – 3. Runde

Runar Sandefjord vs. Bregenz Handball

Sonntag, 03. Dezember, um 18:00 Uhr