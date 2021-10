Nach zwei Auswärtssiegen auch zwei fünfte Plätze

Die Unter-16- bzw. Unter-15-Mannschaft von der AKA Vorarlberg gewann in Graz.

Zwei Auswärtssiege feierten die Unter-15- bzw. Unter-16-Jährigen der Akademie Vorarlberg in der Steiermark. Die U-16-Mannschaft von Trainer Helmut Hafner gewann gegen die Alterskollegen von Sturm Graz trotz Rückstand mit 2:1. Benjamin Thurnher von FC Lustenau und Kapitän Tamar Crnkic aus Wolfurt trafen zum knappen Erfolg. Zweimal im Rückstand lag auch die U-15-Truppe von Coach Ahmet Cil. Den 4:2-Sieg fixierten Kapitän Yanik Spalt von Nüziders mit einem Doppelpack (jeweils Strafstoß), Roman Dobler aus Satteins und der Lauteracher Mauro Hämmerle der den dritten Foulelfmeter in dieser Partie ebenfalls verwandelte. Die U-15- und U-16-Mannschaft des Landes steht jeweils auf Platz fünf in der Tabelle. Die U-18 verlor mit 2:6, zweimal gelang dem Bregenzer Samuel Jörg und Angelo Bacic (Austria Lustenau) den Rückstand wettzumachen.In der Tabelle sind die ältesten Talente von der oberen Hälfte zurückgefallen.