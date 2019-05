Nach zwei Absagen: Blue Devils hoffen auf Heimsieg

Am Samstag, den 1. Juni 2019, tragen die Cineplexx Blue Devils ihr zweites Heimspiel dieser Saison aus.

Wegen Unbespielbarkeit des Platzes mussten heuer bereits zwei Spiele verschoben werden. Daher freuen sich die Blue Devils umso mehr, ihr zweites Heimspiel auszutragen. Der Gegner heißt Carinthian Lions, welcher zurzeit an dritter Stelle innerhalb der Conference steht. Nach dem Fehlstart gegen die Telfs Patriots und die Niederlage gegen die Swarco Raiders JV, haben die Hohenemser die doch lange Zeit zwischen den Spielen genutzt, um sich optimal auf den Gegner aus Kärnten vorzubereiten.

Auch wenn die Stärke der Carinthian Lions nicht unterschätzt werden darf, so sind die Blue Devils zuversichtlich, den Gästen einen Sieg nicht zu gewähren, endete das letzte Aufeinandertreffen mit einem deutlichen 25:0 Sieg für die Hohenemser. Betrachtet man das Stärkeverhältnis anhand der gespielten Matches, so gehen die Cineplexx Blue Devils als leichter Favorit in diese Begegnung. Mit einem spannenden Spiel auf Augenhöhe ist somit zu rechnen.