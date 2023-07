Nach Zusammenbruch: Madonna meldet sich erstmals wieder bei Fans

Pop-Ikone Madonna (64) wendet sich nach ihrem Kollaps und dem darauffolgenden Krankenhausaufenthalt erstmals selbst per Instagram an ihre Fans und erklärt, wie ihre Pläne nun aussehen.

"Ich habe eure Liebe gespürt"

In einem Instagrampost bedankt sich der Weltstar nun für die Unterstützung ihrer Fans und erklärt schließlich auch, wie es mit ihrer Tour weiter gehen soll: "Danke für eure positive Energie, eure Gebete und eure Worte der Heilung und Ermutigung. Ich habe eure Liebe gespürt. Ich befinde mich auf dem Weg der Besserung und bin unglaublich dankbar für all den Segen in meinem Leben."