Nach Zusammenbruch auf dem Eis: Sadecky verstorben

Der Bratislava Eishockeyspieler ist fünf Tage nach seinem Zusammenbruch beim Spiel in Dornbirn leider verstorben.

Der Bratislava-Stürmer Boris Sadecky, der am Freitag beim ICE Hockey League Spiel in Dornbirn zusammengebrochen war, ist am Mittwoch verstorben, wie die Bratislava Captials bekanntgaben.