Nach ZIB2-Auftritt: Twitter-User watschen Schallenberg ab

Bei #Schallenberg zeigt sich die #ÖVP wieder einmal.

Armut und Not kotzt diese Fatzkes nur an.

Deshalb wird auch hierzulande nur den Armen genommen, aber den Reichen gegeben.

Wie kann man so eine Mentalität überhaupt wählen?

Wieso ist so eine Einstellung überhaupt wählbar?#Moria