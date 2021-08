Nach Westen

Geschichten von Auswanderungen aus dem Klostertal werden in der aktuellen Ausstellung im Klostertal Museum erzählt.

Der Museumsverein Klostertal beschäftigte sich im Zuge der Arbeiten zur aktuellen Ausstellung nicht zum ersten Mal mit dem Thema „Migration“. Während in einer der vergangenen Ausstellungen die Zuwanderer aus dem Trentino ins Klostertal dokumentiert wurden, so geht es nun um die Migrationsbewegungen der Klostertaler Bevölkerung aus dem Tal hinaus. Die Ausstellung bringt die Besucher durch biographische Beispiele auf die Spuren der Auswanderer. Die Beweggründe der Auswanderungen zeigten sich in klimatischen Bedingungen, im Erbrecht oder für die meisten Auswanderer in der existenziellen Not. Die Menschen waren auf der Suche nach besseren Lebensumständen. „Dies ist mit den heutigen Migranten vergleichbar. Diese Ausstellung soll ein Zeichen sein, diese besser zu verstehen“, so Obmann Christof Thöny.