Nach Wahldebakel: Bitschi fordert Strache-Ausschluss

Vorarlbergs FPÖ-Chef Christof Bitschi hat am Montag den Parteiausschluss von Ex-Chef Heinz Christian Strache gefordert.

Bitschi fordert Strache-Aus

Es brauche jetzt eine Neuausrichtung der Partei und eine klare Trennlinie zu Strache. "Das heißt für uns Parteiausschluss von H.C. Strache", so Bitschi gegenüber dem ORF und den Vorarlberger Nachrichten. "Wir hier in Vorarlberg wissen, dass wir jeden Euro zwei- bis dreimal umdrehen müssen, und da müssen manche Herren in Wien auch endlich lernen, wie man mit Geld umgeht, das einem nicht gehört".

Aufräumen in der FPÖ

Bitschi, der in zwei Wochen die Vorarlberger Landtagswahl zu schlagen hat, hatte bereits am Abend der Nationalratswahl verlangt, "dass innerparteilich aufgeräumt wird". Straches Parteiausschluss forderte er jedoch erst am Montag. "Wir haben gute Inhalte und sind ein gutes Team", ließ Bitschi in Bezug auf die FPÖ Vorarlberg wissen.