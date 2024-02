Nach Vorfall in Gaschurn: Sollte man die Höhe eines Funken begrenzen?

Nach dem umgestürzten Funken in Gaschurn stellt sich die Frage, ob die Höhe eines Funken begrenzt werden sollte, um die Sicherheit zu erhöhen und ähnliche Zwischenfälle zu verhindern. Was meinen Sie?

In Gaschurn nahm die jährliche Funkenfeier am Sonntagabend eine unerwartete Wendung, als der 26 Meter hohe Turm umstürzte. Der Vorfall ereignete sich kurz nach dem Entzünden des Funkens, begleitet von Blasmusik. Obwohl der Turm sich zunächst langsam zur Seite neigte, konnten alle Anwesenden rechtzeitig ausweichen, sodass niemand verletzt wurde.

Weder ein Baufehler noch ein "Attentat"

In einem Posting auf Social Media hat Simon Felder, der Obmann der Funkenzunft Gaschurn, Stellung genommen. Felder lobte die schnelle und effektive Reaktion der Zunftmitglieder und der Brandwache: "Es ist wichtig, dass alle Mitglieder der Funkenzunft Gaschurn und der Brandwache der Ortsfeuerwehr Gaschurn schnell genug gehandelt haben, alle Personen aus dem Gefahrenbereich gebracht und die Hexe entschärft haben. So wie es sein soll in solch einem Fall." Felder wies zudem jegliche Spekulationen über die Ursachen des Vorfalls zurück und betonte, dass der Zusammenhalt und die professionelle Reaktion aller Beteiligten maßgeblich zu einem positiven Ausgang beigetragen haben. Man werde das ganze aufarbeiten und zudem konstatierte er, dass es weder ein Baufehler der FZ Gaschurn noch ein "Attentat" auf den Funken gewesen sei.

Schnelle Reaktion der Funkenzunft

Besucher zeigten sich gelassen

Höhe eines Funken beschränken?

Was ist Ihre Meinung? Stimmen Sie ab!

Info: Funken-Tradition

Seit Jahrhunderten markieren die Alemannen das Ende des Faschings mit dem traditionellen Abbrennen des Funkens, einer feierlichen Zeremonie, die am Wochenende nach dem Aschermittwoch zelebriert wird. In ganz Vorarlberg errichten die Funkenzünfte dafür meist bis zu 30 Meter hohe Türme aus Holz, die in kunstvollen, mehreckigen Formen gestaltet sind und am Samstag- oder Sonntagabend entzündet werden. Begleitet wird das Funkenspektakel traditionell von Musik und oft auch von einem Feuerwerk. Für das leibliche Wohl sorgen die „Funkaküachle“, traditionelle Hefeteiggebäckstücke, sowie wärmende Getränke und natürlich "Hopfensaft". Dieses Brauchtum dient seit jeher her dazu, den Winter und die wilden Geister des Faschings zu vertreiben.