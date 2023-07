Nach Vollbrand in Lustenau: Verdacht auf Brandstiftung

In Lustenau stand am Samstag ein Haus in Vollbrand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Am Samstag, 8. Juli 2023 gegen 13.10 Uhr wurde der Polizei ein brennendes Haus in der Augartenstraße in Lustenau gemeldet. Bei sofortiger Nachschau stand das leerstehende Einfamilienhaus bereits in Vollbrand. Im Zuge der Löscharbeiten mussten insgesamt fünf Personen der Feuerwehr Lustenau medizinisch behandelt werden, zwei Einsatzkräfte konnten nach einer Erstbehandlung den Einsatz fortsetzen, drei Feuerwehrleute mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Dornbirn verbracht werden.

Haus musste abgerissen werden

Für die Dauer der Löscharbeiten musste der Bereich der Augartenstraße und die umliegenden Kreuzungen für den Verkehr komplett gesperrt werden. Durch den Brand wurde das Einfamilienhaus zerstört und musste abgerissen werden, der Schaden konnte bislang nicht beziffert werden.

Polizei vermutet Brandstiftung

Es besteht der Verdacht der Brandstiftung. Weitere Ermittlungen erfolgen durch die PI Lustenau in Zusammenarbeit mit den Brandermittlern des LKA Bregenz.

Einsatzkräfte vor Ort: Vier Streifen der Bundespolizei mit neun Beamt*innen, eine Streife der Sicherheitswache Lustenau mit einem Beamten, acht Einsatzfahrzeuge der FFW Lustenau mit etwa 80 Einsatzkräften, fünf Rettungsfahrzeuge mit etwa 20 Personen.