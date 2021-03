Nach vierter Pleite in Folge: Austria Lustenau in Abstiegsgefahr

Die 0:2-Heimniederlage der Grün-Weißen gegen ein starkes BW Linz bedeutet den Anfang der Krise

Nichts wurde aus dem ersten Sieg in diesem Jahr für die Lustenauer Austria. Im Gegenteil: Am Ende bezog die Elf von Trainer Alexander Kiene im Heimspiel gegen den starken Dritten BW Linz die vierte Niederlage in Folge. Austria Lustenau unterlag mit 0:2, beide Treffer der starken Gäste fielen nach dem Seitenwechsel. Jetzt ist die Krise bei den Grün-Weißen fix und die Lustenauer stecken jetzt sogar in Abstiegsgefahr. Die Austria hat nicht einmal einen einstelligen Tabellenplatz zu Buche stehen. Für Austria Lustenau war es schon die neunte Pleite in dieser Saison. Die Linzer waren während des gesamten Spiels mit einigen Standardsituationen brandgefährlich und siegten im Planet Pure Stadion nicht unverdient. Der Dritte Linz hatte die weitaus besseren Möglichkeiten. Allerdings blieb der Pfiff nach einem klaren Elferfoul an Austria Lustenau Torjäger Haris Tabakovic stumm (61.). Derselbe Spieler vergab zwei gute Chancen (69./72.).