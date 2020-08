Nach Unfall - Vollsperrung der L203 in Lustenau

Nach einem Unfall gibt es aktuell zwischen dem Kreisverkehr beim Gasthaus "WOK" und der Ortseinfahrt Lustenau in beiden Richtungen eine Vollsperrung.

Auf der L203 ist es am Freitagmittag in Lustenau zu einem Verkehrsunfall gekommen. Daher gibt es aktuell in beiden Richtungen eine Sperrung der Landesstraße zwischen dem Gasthaus "WOK" und der Ortseinfahrt Lustenau. Die Dauer der Vollsperrung ist aktuell noch unbekannt.