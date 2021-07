Nach Unfall: Hubschrauber landete am Bahnhof Bregenz

Am Donnerstagnachmittag kam es in Bregenz an der Kreuzung Höhe des Hauptbahnhofes zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw-Lenkern.

Am Donnerstagnachmittag gegen 14.35 Uhr kam es in Bregenz an der Kreuzung des Hauptbahnhofes zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw-Lenkern. Insgesamt vier Personen wurden verletzt.

Beim Unfall am Bahnhof Bregenz wurden ein 69-jährige Fahrzeuglenker und dessen 67-jähriger Beifahrer des bereits stillstehenden Fahrzeugs vermutlich leicht verletzt. Bei der 38-jährigen Lenkerin des aufgefahrenen Pkw hingegen musste aufgrund der Symptome eine schwerwiegende Verletzung angenommen und die Verunfallte liegend abtransportiert werden.

Bahnhofstraße komplett gesperrt

Dazu musste die hinzugerufene Feuerwehr das Fahrzeug mit der Hydraulikschere aufschneiden. Die Pkw-Lenkerin wurde mit dem Rettungshubschrauber C8 in das LKH Feldkirch geflogen. Die Bahnhofstraße war für die Dauer der Bergungsarbeiten für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Zur Aufnahme der Patientin landete der Hubschrauber C8 mitten auf der Bahnhofskreuzung.

Vier Verletzte und über 25 Mann im Einsatz

Durch das Landen des Hubschraubers kam eine am Schutzweg stehende 78-jährige Fußgängerin zu Sturz. Die an der Schulter verletzte Passantin wurde mit dem Rettungsfahrzeug in das LKH Bregenz eingeliefert. Am Einsatz waren ein Notarztwagen mit drei Personen, ein Rettungswagen mit zwei Personen, die Feuerwehren Bregenz und Bregenz-Vorkloster mit gesamt sechs Fahrzeugen und 20 Mann sowie drei Streifen der Bundespolizei vor Ort.