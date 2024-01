Nach Überraschungssieger: Nächster Super-G in Garmisch

Im ersten Weltcup-Super-G der Männer in Garmisch-Partenkirchen hat am Samstag überraschend Nils Allegre die Oberhand behalten.

Für den 30-jährigen Allegre war es der erste Erfolg sowie Podestplatz im Weltcup. "Wir pushen uns immer mehr im Team. Es fühlt sich großartig an", sagte der Franzose, der für die salzigen Verhältnisse das optimale Material erwischt hatte. Erwartet wird eine kalte Nacht und Sonnenschein am Sonntag, weshalb die Vorzeichen im zweiten Rennen am Sonntag anders stehen sollten (11.30 Uhr).