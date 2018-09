Nach Trennung nun eigenständig und Fokus auf Nachwuchs

Nach der Trennung mit FC Bremenmahd hat der SC Hatlerdorf den Schwerpunkt auf die Nachwuchsarbeit gelegt.

Sportliche Entwicklung SC Hatlerdorf

Kooperation

Der SC Hatlerdorf bekennt sich zur Kooperation. Wir sind überzeugt, dass es im Sinne einer guten Ausbildung der Jugendlichen in Vorarlberg erforderlich ist, mit anderen Vereinen zusammen zu arbeiten, über Kooperation das Geschehen kurz- und mittelfristig zu steuern.

Neben der „Winter-Ausbildungskooperation“ im Nachwuchsbereich der Altersgruppen U12 bis U18 mit der Admira Dornbirn wurden im Jahr 2016 mit einem weiteren Dornbirner Verein Gespräche geführt, eine Kooperation im Bereich der Kampfmannschaften anzustreben. In diese Überlegungen war auch die Kampfmannschaft des FC Bremenmahd integriert. Die große Kooperation ist kurzfristig nicht zustande gekommen. Der SC Hatlerdorf hat dem FC Bremenmahd die Hand gereicht, gemeinsam in der Saison 2017 / 2018 die 2. Kampfmannschaft gemeinsam unter dem Namen FC Bremenmahd geführt. Am Ende des Spielbetriebs war noch 1 Spieler des FC Bremenmahd im Kader, der Rest der Spieler wurde vom SC Hatlerdorf gestellt. Mit Ende der Saison 2017 / 2018 wurde die Zusammenarbeit gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst.

Der SC Hatlerdorf hat für sich entschieden, im Sinne der Entwicklung seiner eigenen Spieler, eine eigene Mannschaft, die SC Hatlerdorf Juniors, in der 5. Landesklasse zu melden. Unser Sportkonzept sieht vor, dass über die Juniors Schritt für Schritt unsere Spieler an die Kampfmannschaft herangeführt werden. Damit dies funktioniert, haben wir neben den Trainern eine Koordinationsstelle (Peter Steffani) installiert, die dafür Sorge zu tragen hat, dass das Zusammenspiel langfristig zwischen dem Nachwuchs und den beiden Kampfmannschaften funktioniert. Langfristig, weil wir auf Grund der Entwicklungen in der Vergangenheit erst in 4 bis 5 Jahren mit einem größeren Schub an Nachwuchsspielern rechnen können, die in die Kampfmannschaften drängen werden. Bis dahin haben wir festgelegt, dass wir jugendliche Spieler aus anderen Vereinen bei uns die Chance geben, bei uns Fuß zu fassen. Beim letzten Cup-Spiel gegen Bizau waren in der Endaufstellung 4 Spieler im Alter zwischen 18 und 19 Jahren auf dem Platz. Diesen Weg werden wir klar weitverfolgen.

Bez. weiterer Kooperationen, die künftig in unterschiedlicher Form abgewickelt werden, finden in den nächsten Monaten intensive Gespräche statt.

Ziele des Vereins

Im Jahr 2012 wurde vom Vorstand des SC Hatlerdorf in der Vision 2021 klar festgelegt, dass der

SC Hatlerdorf ein Vorzeige-Ausbildungsverein in Vorarlberg sein wird. Diverse Schritte wurden gesetzt, das Konzept der Ausbildung auf neue Füße gestellte. Wir legen bei der Ausbildung sehr viel Wert auf die gesamtheitliche, polysportive Ausbildung. Dies sind bei uns nicht nur Worthülsen. Nein, von Oktober bis Mai findet immer am Freitag am Nachmittag von den Altersgruppen der U6 bis U8 und von November bis März für die Altersgruppen der U10 bis U12 die Ballschule statt. Der SC Hatlerdorf ist seit 2015 offizieller Kooperationsverein der Ballschule Heidelberg. Speziell ausgebildete Trainerinnen und Trainer übernehmen die polysportive Ausbildung, die ergänzend zum Fußballtraining stattfindet. Unser Nachwuchsleiter Wolfgang Spiegel entwickelt gerade mit einem kleinen Team einen Ausbildungsplan, der sich am Österreichischen Weg des ÖFB orientiert. Die gesamte Nachwuchsarbeit des SC Hatlerdorf wird künftig daran aufbauen. Die Trainerinnen und Trainer werden auf vorgefertigte Unterlagen zugreifen können, werden spezifisch in der Umsetzung geschult werden.

Spiel, Spaß und Bewegung sollen in der Nachwuchsarbeit im Vordergrund stehen. Klares Ziel im Bereich bis zu den U12. In der Saison 2018 / 2019 testen wir im Auftrag des Vorarlberger Fußballverbandes gemeinsam mit dem FC Dornbirn und FC Lustenau einen neuen Turniermodus für die Kinder im Bereich der U7. Auf unterschiedlichen Spielfeldern, mit unterschiedlich viel Toren wird der 3er-Fußball ausgeführt. Das Ziel ist, den Kindern Raum zur Verfügung zu stellen, um so viel wie nur möglich Zeit zum Spielen zu erlangen. Das Spielergebnis ist absolut nachrangig. Dies muss das langfristige Ziel sein. Vereine die sich daran orientieren werden langfristig erfolgreich sein.

Der SC Hatlerdorf steht klar zur Diversität und Vielfalt. Als Gesellschaft können wir nur gewinnen. Als Verein profitieren wir davon. Das Miteinander, aufeinander achten, Rücksicht nehmen, gemeinsam den Weg gehen wird bei uns praktiziert. Wir sind stolz darauf, dass unsere Aktivitäten auch nach außen Anerkennung gefunden haben, wir mit dem Sportintegrationspreis und dem Integrationspreis der ARGE Alp ausgezeichnet wurden. Seit der Saison 2017 / 2018 sind wir einer von vier Ausbildungsvereinen, die im Verein über eine ausschließliche Mädchenmannschaft im Nachwuchs verfügen; ein Verdienst unseres Nachwuchsleiters Wolfgang Spiegel.

Seit der radikalen Neuausrichtung der sportlichen Entwicklung kann der SC Hatlerdorf auf unterschiedliche Erfahrungen zurückgreifen. Nicht jede Entscheidung war von Beginn an mit Erfolg gekrönt. Im Bereich der Kampfmannschaften haben wir in den letzten Saisonen nach außen hin betrachtet viele Tiefschläge einstecken dürfen. Wir sind hier unserem Weg treu geblieben, haben immer offen kommuniziert, welche Ziele wir verfolgen. Hier gilt ein spezieller Dank unseren treuen Spielern, den Trainern im Nachwuchsbereich, die gemeinsam mit uns diesen oftmals steinigen Weg gegangen sind. Ein Dank gilt auch den Eltern, die die Veränderung im Verein gesehen haben, ihre Kinder in der Ausbildung uns anvertrauen. Seit dem Jahr der Umstellung konnte die Anzahl der Kinder von ca. 80 auf aktuell ca. 190 gesteigert werden.

HEUTE mit den Erfahrungen, von GESTERN das Können von MORGEN gestalten.

SC Elektro Graf Hatlerdorf