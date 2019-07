Nach Tragödie in Frankfurt: So sicher fühlen sich Vorarlberger am Bahnhof

Nach der Tragödie am Frankfurter Bahnhof, bei der ein Achtjähriger ums Leben kam, stellt sich die Frage nach der Sicherheit auch in Vorarlberg. VOL.AT hat nachgefragt, wie sicher sich Vorarlberger am Bahnhof fühlen.

Auch in Vorarlbergs ist das Sicherheitsgefühl an Bahnhöfen nach der Zug-Tragödie in Frankfurt etwas abgeschwächt, auch wenn es sich im Fall von Frankfurt aus Sicht der ÖBB ganz klar um die Tat eines irren Einzeltäters handelt. Von den Befragten gab der Großteil an, sich an Bahnhöfen "relativ sicher" zu fühlen. Alle Teilnehmer der Umfrage zeigten sich betroffen vom tragischen Schicksal des Achtjährigen, einige gaben aber an, so etwas könne überall passieren. Einer der Umfrageteilnehmer gab an, die Tat trage zu seiner Unsicherheit bei. Zwei junge Damen gaben zu, sich abend alleine am Bahnhof unwohl zu fühlen, ansonsten seien die Bahnhöfe in Vorarlberg ihrem Gefühl nach relativ sicher.