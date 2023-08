Nach Sturz von der Bühne: Poolbar-Punker Batman lässt sich nicht aufhalten

Beim Auftritt von Batman and the Mighty Antiheroes in Feldkirch zeigte der Punkrocker einmal mehr, aus welchem Holz er geschnitzt ist. VOL.AT zeigt das Video eines einzigartigen Abflugs während seiner Show mitten ins Publikum.

Am vergangenen Wochenende feierte das Poolbar Festival anlässlich seines 30. Jubiläums eine Geburtstagsparty, die sich sehen lassen konnte. Nicht fehlen durften natürlich die Punkrock-Urgesteine Batman and the Mighty Antiheroes, die quasi zum Inventar des Alten Hallenbads zählen.